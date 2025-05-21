Вместо студентов - услуги бизнеса: незаконной признали продажу общежития в Алматы

Один из университетов Алматы сдавал общежитие в аренду частному вузу с последующим выкупом, несмотря на нехватку жилой площади для студентов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

По информации прокуратуры Турксибского района Алматы, было выявлено незаконное отчуждение имущества НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.Сатпаева".

"Несмотря на нехватку жилой площади, бывшее руководство университета без организации и проведения соответствующего тендера незаконно предоставило в арендное пользование частному вузу общежитие общей площадью более 2500 кв. м.

В последующем вузом данное помещение выкуплено с нарушением требований действовавшего на момент сделки законодательства.

На сегодняшний день, общежитие административного корпуса используется не по целевому назначению, сдается в аренду под услуги в разных сферах бизнеса", - сообщили в прокуратуре.

По иску прокуратуры Турксибского района, вступившими в законную силу решениями судов, спорное административное здание возвращено национальному университету.

Напомним, в феврале сообщалось, что прокуратурой Алматы национальному университету КазНПУ им. Абая возвращены учебные корпуса и стадион.

Также в середине февраля прошлого года сообщалось, что прокуроры вернули в собственность государства санаторий "Казахстан" в Алматы. Экс-директора учреждения и еще ряд лиц осудили за присвоение денег.

А до этого стало известно, что в Алматы в госсобственность вернули участки в центре города, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.