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Карагандинец лишился денег после посещения стоматолога, но сумел их вернуть

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В кабинете стоматолога
Мужчина у стоматолога. Иллюстративное фото: SbytovaMN / Getty Images

В Караганде 25-летнего мужчину обокрали сразу после посещения стоматологического кабинета - из кармана его куртки пропали 150 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, обнаружив пропажу, пострадавший сначала не стал обращаться в полицию, а подал заявление лишь спустя неделю, что затруднило проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Несмотря на прошедшее время, сотрудники Михайловского отдела полиции возбудили уголовное дело и начали расследование. В ходе проведенных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого.

"Им оказался 35-летний житель одного из сельских населенных пунктов. Во время допроса мужчина признался в совершении преступления и добровольно вернул украденную сумму. Мотивы его поступка остаются предметом дальнейшего следствия", - отметили в МВД.

На данный момент расследование продолжается. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, а также проверяют подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно, что подозреваемого в краже украшений на 5,4 млн тенге нашли спустя несколько месяцев. Само преступление произошло в августе прошлого года, когда из квартиры в Кокшетау вынесли 15 ювелирных украшений. По словам потерпевшего, вор проник в дом, подобрав ключ к входной двери.

Жителя Жамбылской области подозревают в краже золотых украшений. Пострадавшим оказался его собственный отец. По сведениям полиции, подозреваемый оказался в сложной жизненной ситуации - не имел постоянной работы и нуждался в деньгах.

А в Туркестанской области в одном из местных кафе произошла кража мобильного телефона. Уходя, посетительница забыла его на столе. В преступлении заподозрили официанта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246997-karagandinec-lishilsya-deneg-posle-poseshcheniya-stomatologa-no-sumel-ih-vernut/