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1500 SIM-карт и устройство "Sim-box" нашли в арендованной квартире в Алматы

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Молодая женщина держит в руке телефон
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: amenic181 / Getty Images

В Алматы раскрыли приступную схему интернет-мошенничества с применением устройства "Sim-box", передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

На официальном сайте прокуратуры города Алматы сообщается, что потерпевшая поверила в легенду про "безопасный счет" и передала злоумышленникам более 19 миллионов тенге. Раскрытие и пресечение схемы интернет-мошенничества прошло при координации прокуратуры города.

"Следствием установлено, что преступная группа действовала с применением устройства "Sim-box", позволяющего подменять номера и анонимизировать исходящие звонки.

В одной из арендованных квартир изъято более 1500 SIM-карт сотовых операторов, мобильные телефоны, ноутбук, роутер и само устройство, применявшееся для совершения противоправных действий", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что по делу задержаны двое подозреваемых. Один из них выполнял роль "дроппера" — получателя денежных средств, другой отвечал за техническое сопровождение мошеннической схемы.

В ходе расследования наложен арест на похищенные средства в сумме 7,8 млн тенге.

"Суд признал обоих виновными в совершении тяжкого преступления с использованием современных цифровых технологий. Им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС средней безопасности", - добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержаны трое иностранцев, у которых в ходе обыска в съемной квартире обнаружены и изъяты шесть SIM-боксов и 5 тыс. SIM-карт.

Также уроженца Шымкента задержали в Алматы с оборудованием, которое используют мошенники для подмены номеров.

Еще сотни SIM-карт и оборудование SIM-box нашли у алматинца. В ходе оперативных мероприятий в съемной квартире у 19-летнего жителя мегаполиса изъято оборудование SIM-box, роутер и более 460 SIM-карт казахстанских сотовых операторов.

И в начале года в Алматы задержали двоих подозреваемых в мошенничестве, на съемной квартире у которых найдены 190 sim-карт и устройства sim-box.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246943-1500-sim-kart-i-ustroystvo-sim-box-nashli-v-arendovannoy-kvartire-v-almaty/