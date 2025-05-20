Таксист привез в полицию пассажирку, которая сняла со счета 1,5 млн тенге в Караганде

В Караганде таксист проявил бдительность и доставил в полицию обеспокоенную пассажирку, которую мошенники убедили снять 1,5 млн тенге со счета, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 60-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, представившихся ее руководством.

"Под предлогом того, что ее счета якобы используются для финансирования терроризма, ее убедили снять 1,5 млн тенге", - пояснили в МВД.

Благодаря своевременному вмешательству полицейских удалось предотвратить передачу денег злоумышленникам.

"Правоохранители посоветовали женщине продолжить контакт с аферистами, чтобы установить их дальнейшие действия. После того, как преступники поняли, что не смогут довести схему до конца, они начали оскорблять женщину и лиц, оказавших ей помощь", - рассказали в ведомстве.

В Караганде зафиксировали сокращение числа зарегистрированных случаев интернет-мошенничества. На сегодняшний день установлен 271 такой факт. Это стало результатом системной профилактической работы, проводимой полицией.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области пенсионерка вовремя почувствовала неладное и обратилась в полицию после подозрительных звонков с информацией о якобы взятом кредите. На вызов оперативно прибыли полицейские. Все закончилось хорошо - преступникам не удалось довести свое дело до конца.

А в Актюбинской области мошенники, представившись сотрудниками КНБ, обманули 62-летнюю пенсионерку. Женщина сама оформила кредит и перевела 3 млн тенге злоумышленникам.

Пенсионерка из Петропавловска поверила, что участвует в секретном расследовании, продала две квартиры и передала 27 млн тенге курьеру. Родственники женщины заподозрили неладное и обратились в полицию.