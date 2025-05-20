Казахстанцы пожаловались на учебный центр в Астане

В полицию поступила коллективная жалоба от граждан на мошеннические действия столичного учебного центра "Ғасыр", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, в полицию поступила коллективная жалоба от граждан на мошеннические действия учебного центра "Ғасыр".

Установлено, что граждане, оплатившие обучение в указанном центре, не получили заявленных образовательных услуг. Каждый из заявителей заключил договор на подготовку к поступлению в зарубежные учебные заведения и внес оплату.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Ход следствия находится на контроле у руководства Департамента полиции Астаны.

Напомним, сегодня уже сообщалось об этом деле - со стороны его участников. В Астане разразился скандал вокруг известного образовательного центра. Родители школьников отдали за обучение сотни тысяч тенге, но центр внезапно закрылся.

Напомним о подобном случае - в августе прошлого года в Алматы родители выпускников школ заявили, что заплатили образовательному центру миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу. Однако в итоге обещанного результата они не дождались, более того, занятия, по их словам, вообще не проводились. Тогда полиция также возбудила дело.

Уже в этом году в Актау родители школьников потребовали привлечь к ответственности руководство известного учебного центра – они обвинили центр в мошенничестве. Здесь родители учеников также заявили, что с них взяли плату за обучение детей, а после руководитель центра просто исчез. К делу подключилась прокуратура.

А в Атырау неожиданно закрыли элитную школу, которая, как оказалось, работала без лицензии. Родители учеников потребовали вернуть деньги, отданные за обучение.