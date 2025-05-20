Прокуроры Астаны обратили внимание на изменения в системе госзакупок и привлекли к делу КНБ

Прокуратура выявила незаконное исключение компании из реестра недобросовестных участников госзакупок - расследование случая провел ДКНБ, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Астаны, в ходе надзорной деятельности было выявлено незаконное исключение одной из коммерческих компаний из реестра недобросовестных участников государственных закупок.

Прокуратура города незамедлительно отреагировала, зарегистрировав уголовное дело по факту неправомерного уничтожения информации по ст. 206 УК.

"В ходе расследования, проводимого ДКНБ по Астаны, установлен главный специалист АО "Центр электронных финансов" (далее - ЦЭФ), который используя служебный доступ к автоматизированной информационной системе, незаконно исключил товарищество из указанного реестра.

Организатором преступной схемы является директор коммерческой компании, который через посредника передал главному специалисту АО "ЦЭФ" денежное вознаграждение в размере 10 млн тенге за оказанную услугу", - сообщает ведомство.

Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним, ранее в феврале также стало известно, что антимонопольный орган вынес предписание Управлению транспорта акимата Астаны о необходимости расторжения договора с компанией, отвечающей за парковки в столице. По итогам расследования установлено, что Управление неправомерно предоставило преимущества этой компании.

А по другим случаям нарушений в теме госзакупок добавим, неделю назад военные прокуроры нашли нарушения в госзакупках по призыву граждан в Алматы. Были признаны незаконными и отменены итоги конкурсов на 52 млн тенге.

Осенью прошлого года "хоккейные" госзакупки почти на полмиллиарда отменили в Астане. Как сообщалось, местным исполнительным органом были объявлены закупки по подготовке и участию команд по хоккею с шайбой в республиканских и международных соревнованиях на сумму 446 млн тенге, прокуратура установила завышение стоимости на 117 млн тенге и отменила конкурс.

До этого в Жезказгане было отменено 6 конкурсов по госзакупкам на сумму более 2,6 млрд тенге - заместитель акима привлечен к ответственности.

А в в октябре в Акмолинской области должностных лиц госорганов привлекли к ответственности за неправомерный отказ от госзакупок на сумму 3,8 млрд тенге. По результату анализа прокуратуры, неправомерные действия госорганов нарушили права предпринимателей, принцип добросовестной конкуренции и привели к коррупционным рискам, за что 8 должностных лиц были оштрафованы более чем на 2 млн тенге.