Прищемила пальцы дверью: женщины устроили конфликт из-за парковки в Жезказгане

В Жезказгане две женщины поспорили из-за парковки авто. Конфликт привел к нецензурной брани и прищемленным дверью машины пальцам, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, факт мелкого хулиганства рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Жезказгана.

Выяснилось, что 14 апреля 2025 года около 13:00 во дворе одного из жилых домов в Жезказгане между двумя женщинами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна выражалась в адрес другой нецензурной бранью.

Согласно материалам дела, женщина прибыла во двор дома, чтобы выгрузить продукты. На месте, где она собиралась припарковать автомобиль, уже стояла машина, за рулем которой находилась другая горожанка. Она попросила ее перепарковаться, однако та отказалась, продолжая разговор по телефону.

"Позже, припарковавшись в другом месте, она вновь обратилась к женщине, открыв дверь автомобиля, в результате чего гражданка прищемила ей пальцы дверью, не заметив этого. Произошедшее привело к эмоциональной реакции и взаимным оскорблениям", - установи суд.

На судебном заседании одна из женщин признала вину и раскаялась в содеянном. Потерпевшая подтвердила изложенные в протоколе обстоятельства.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что в действиях женщины содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.434 КоАП РК.

Суд признал ее виновной. Ей назначили административный штраф в размере 20 МРП - 78 640 тенге. В соответствии с законом сумма штрафа была снижена на 30% и составила в итоге 55 048 тенге.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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