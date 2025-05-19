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Иностранца оштрафовали в Алматы за поступок в туалете самолета

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Салон самолета. В креслах сидят пассажиры
Пассажиры в салоне самолета. Иллюстративное фото: Pixabay

Гражданина Грузии наказали за курение на борту самолета - об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, передает NUR.KZ.

Как уточнили в ведомстве, на прошлых выходных транспортные полицейские пресекли нарушение порядка на борту воздушного судна.

По прибытии рейса "Тбилиси-Алматы", по акту представителя авиакомпании, сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту южной столицы был задержан 32-летний гражданин Грузии.

Мужчина в ходе полета нарушил правила поведения - закурил сигарету в уборной самолета.

"За противоправные действия мужчина привлечен к ответственности за потребление табачных изделий на борту воздушного судна, на него наложен штраф в размере 50 МРП", - говорится в сообщении.

В ДП на транспорте отметили, что за 4 месяца текущего года к ответственности привлечено 207 правонарушителя. Из них за распитие алкогольных напитков или нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения 127 человек, за курение на борту самолета 50 лиц и другие.

"Деструктивное поведение создает угрозу безопасности пассажиров и сотрудников авиакомпании. Поэтому, необходимо строго следовать инструкциям экипажа и соблюдать правила безопасности на борту самолета", - призвали полицейские.

Напомним, в апреле гражданин Российской Федерации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду прямо на своем месте в салоне самолета, летящего из Пхукета в Алматы. Мужчину оштрафовали на 25 МРП.

А в феврале сотрудниками линейного отдела полиции по акту представителей авиакомпании был снят пассажир рейса "Астана-Алматы".

Мужчина заявил о резком ухудшении самочувствия, жалуясь на боли в сердце и нехватку воздуха. Однако его состояние оказалось не настолько критичным - вместо медицинской помощи ему потребовалось освидетельствование на алкоголь.

В ходе проверки установлено, что 44-летний гражданин Российской Федерации находился в состоянии алкогольного опьянения.

До этого гражданина КНР оштрафовали и сняли с рейса за плевок в зале ожидания местных вылетов аэропорта Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246616-inostranca-oshtrafovali-v-almaty-za-postupok-v-tualete-samoleta/