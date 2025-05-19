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Массовое задержание подростков в Мангистау прокомментировали в полиции

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Полицейская машина
Полиция. Иллюстративное фото: polisia.kz

Массовое задержание подростков в частном секторе пригорода Актау попало на видео - в полиции рассказали подробности, передает местное издание "Лада".

Сообщается, что в социальных сетях распространили видео о том, как полицейские усаживают несовершеннолетних в служебный автобус.

Информацию прокомментировали в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Как оказалось, в ночь с 16 на 17 мая в Мунайлинском районе проводился рейд, целью которого было выявление правонарушений среди несовершеннолетних.

По информации стражей порядка, в отношении 23 родителей подростков составлены административные протоколы по статье 442 КоАП РК.

Полицейские призывают родителей внимательнее относиться к местам пребывания своих детей. Также граждан предупредили, что подобные рейды будут продолжаться.

Отметим, согласно положениям статьи 442 КоАП РК "Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей":

  1. Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей с 22:00 до 06:00 часов предусматривает штраф на законных представителей в размере 3 МРП (11 796 тенге). 
  2. Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 часов влечет предупреждение на законных представителей. 
  3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф на законных представителей в размере 7 МРП (27 524 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246610-massovoe-zaderzhanie-podrostkov-v-mangistau-prokommentirovali-v-policii/