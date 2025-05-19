Полицейские дубинкой разбили окно и достали из авто водителя в Шымкенте (видео)

В Сети появилось видео из Шымкента, на котором полицейские окружили авто, разбили стекло и достали из салона водителя. Подробности происшествия рассказали в ДП города, передает NUR.KZ.

Видео опубликовали в Insatgram-паблице kris.p_shymkent. На кадрах пятеро сотрудников полиции окружают белый автомобиль. Водитель пытается уехать, но не может сделать этого из-за затора на дороге.

Спустя несколько попыток стражи порядка разбивают одно из боковых стекол машины, открывают двери и вытаскивают водителя из салона. Его перемещают в служебный автомобиль.

Как сообщается в официальном аккаунте ДП Шымкента в Instagram, инцидент на видео, распространившемся в соцсетях, произошел 14 мая.

"Водитель был остановлен полицией по поступившему сообщению об угоне данного автомобиля. Мужчина отказался подчиниться законным требованиям полицейских, попытался скрыться и продолжить движение", - отметили в ДП города.

Сообщалось, что тем самым он создал угрозу жизни и здоровью не только сотрудников полиции, но и других участников дорожного движения.

"В ходе разбирательств по факту угона авто заявительница указала, что мужчина является ее близким родственником и претензий к нему она не имеет", - уточнили в ведомстве.

Мужчину в итоге привлекли к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и управление транспортным средством без водительских прав. В настоящее время он находится под административным арестом.

Ранее в Алматинской области оштрафовали двух водителей, которые припарковали свои автомобили посреди БАКАД с нарушениями. Один из них, оставив машину на проезжей части, передал что-то другому водителю, который также припарковал автомобиль с нарушением правил.

В Шымкенте задержали водителя, который проигнорировал дорожные знаки, создал аварийную ситуацию, допустил неправильное маневрирование, проехал на запрещающий сигнал светофора и выехал на встречную полосу. Ранее его уже лишили водительских прав.