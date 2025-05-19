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Подозреваемого в краже украшений на 5,4 млн тенге в Кокшетау нашли спустя несколько месяцев

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Ювелирные изделия
Ювелирные изделия. Иллюстративное фото: pixabay.com

Кража в Кокшетау, когда были похищены ювелирные украшения на 5,4 млн тенге, произошла в прошлом году. Однако поиски подозреваемого заняли несколько месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации медиапортала МВД РК, в августе прошлого года злоумышленник вынес из квартиры в Кокшетау 15 ювелирных украшений общей стоимостью 5 млн 400 тыс. тенге. По словам потерпевшего, вор проник в дом, подобрав ключ к входной двери.

"Установить подозреваемого по "горячим следам" не удалось, однако в течение нескольких месяцев оперативники проводили специальные мероприятия.

В ходе работы были установлены места, где злоумышленник реализовал похищенные ценности. Часть украшений он сдал в столичный ломбард, остальное продал на рынке в Алматы", - сообщили в полиции.

В результате розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в грабеже. По данным ДП города, он проник в дом пожилой женщины и похитил деньги.

Также жителя Жамбылской области подозревают в краже золотых украшений. Пострадавшим оказался его собственный отец.

Еще один случай произошел в Атырау. Там задержали двух мужчин, подозреваемых в квартирных кражах. По версии следствия, похищенные ценности они вывозили в Актобе и сбывали в ломбарды.

А в Алматы полицейские ликвидировали преступную группу, которая занималась квартирными кражами. По версии полиции, они причастны как минимум к 5 эпизодам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246526-neskolko-mesyacev-iskali-kazahstanca-za-yuvelirnye-ukrasheniya-na-5-4-mln-tenge/