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Эзотерика

Избивали несколько часов: два жителя Рудного заплатят более 24 млн тенге родным убитого

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Судья выносит приговор
Молоток судьи и наручники. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

Суд вынес приговор за убийство, совершенное в Рудном. Подсудимых приговорили к длительным срокам и обязали выплатить более 24 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении двух жителей Рудного по обвинению в убийстве, совершенном с особой жесткостью группой лиц (п.5,7 ч.2 ст.99 УК РК), рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовном делам Костанайской области.

"20 декабря 2024 года в вечернее время в Рудном во время совместного распития алкогольных напитков между потерпевшим и подсудимыми произошел словесный конфликт, в ходе которого последние вдвоем начали избивать потерпевшего. Избиение потерпевшего подсудимыми производилось с особой жестокостью на протяжении нескольких часов с небольшими перерывами", - установил суд.

В результате многочисленных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подсудимые вину признали в полном объеме, в содеянном раскаялись, попросили прощения у потерпевшей стороны и частично признали исковые требования матери погибшего.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал совершение преступления обвиняемыми в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал чистосердечное раскаяние, а также дополнительно у одного подсудимого наличие на иждивении малолетнего ребенка.

По итогам судебного разбирательства суд признал мужчин виновными. Им назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы каждому с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны.

Так, с обоих осужденных солидарно в пользу матери и бабушки погибшего взыскано в общей сумме 24 483 000 тенге в счет компенсации морального вреда, возмещения материального ущерба и расходов на оплату услуг представителя.    

Приговор еще не вступил в законную силу.

Отметим, что санкция ч.2 ст.99 УК РК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Ранее в Павлодаре осудили мужчину за убийство старшего брата, который стал его упрекать в том, что он нигде не работает. С учетом того, что мужчина ранее не судим, вину признал и раскаялся, суд назначил ему минимальное наказание - 8 лет лишения свободы.

А в ЗКО к 11 годам лишения свободы приговорили местного жителя, который убил зятя ножом потому, что тот избил его младшую сестру. Подсудимый свою вину не признал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246469-izbivali-neskolko-chasov-dva-zhitelya-rudnogo-zaplatyat-bolee-24-mln-tenge-rodnym-ubitogo/