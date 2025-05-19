Актюбинка получила срок из-за 15 тыс. тенге
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Женщина обменяла сувенирную купюру на настоящие деньги и оказалась в суде в Актобе. Ей назначили ограничение свободы и общественные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на Актюбинский областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по обвинению в совершении мошенничества (ч.1 ст.190 УК РК) рассмотрел суд №2 Актобе.
"В декабре 2024 года подсудимая, подойдя к потерпевшему, обратилась с просьбой размена денежных средств, заведомо зная, что купюра не является денежным средством, предоставила сувенирную купюру номиналом 20 тыс. тенге и взамен получила от потерпевшего денежные средства в размере 15 тыс. тенге", - установил суд.
После получения денег подсудимая скрылась с места преступления с похищенным имуществом, причинив потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.
Обвиняемая на судебном заседании полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, попросила прощения у потерпевшего и возместила ущерб.
Вина женщины полностью подтверждалась показаниями потерпевшего, ее собственным признанием и совокупностью других доказательств, приобщенных к материалам дела.
Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимой, суд признал ее чистосердечное раскаяние в содеянном.
Суд не установил обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание.
Приговором суда подсудимая признана виновной. Ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
Суд обязал привлечь осужденную к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания. Приговор суда уже вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Ранее в Астане задержали 28-летнюю женщину, которая подозревается в том, что меняла денежные средства пенсионеров на сувенирные купюры, представляясь волонтером, якобы помогающим бабушкам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246364-aktyubinka-poluchila-srok-iz-za-15-tys-tenge/