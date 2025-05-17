ЧП в колонии в СКО: осужденные нанесли себе увечья

В учреждении №51 в Северо-Казахстанской области трое осужденных нанесли себе телесные повреждения в знак несогласия с режимом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Как рассказали в ведомстве, в учреждении №51 у троих осужденных в ходе оперативных мероприятий были изъяты запрещенные предметы.

"В знак несогласия с установленным режимом содержания они нанесли себе телесные повреждения. Всем была своевременно оказана медицинская помощь.

Один из осужденных, проглотивший инородный предмет, был доставлен в городскую больницу, где ему проведена операция. По информации медицинских работников, его состояние оценивается как удовлетворительное", - сообщили в ДУИС по СКО.

По данному факту проводится служебная проверка.

Ранее стало известно, что в Казахстане 32 осужденным назначены дополнительные сроки лишения свободы за порчу видеонаблюдения в колониях. Еще 18 дел находились на стадии расследования.

В КУИС напомнили, что в июле 2024 года была введена уголовная ответственность за порчу оборудования видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях. За это предусмотрено до семи лет лишения свободы.

В 2023 году четверых осужденных доставили из колонии в больницу Павлодара с колото-резаными ранами. В ДУИС региона тогда пояснили, что членовредительством заключенные занимались в разное время в течение дня при помощи гвоздя.