Ссора братьев из-за работы закончилась убийством в Павлодаре

В Павлодаре осудили мужчину за убийство старшего брата, который стал его упрекать в том, что он нигде не работает, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 15 мая 2025 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины по факту убийства (ч.1 ст.99 УК).

Судом установлено, что 22 декабря 2024 года между обвиняемым и его старшим братом по месту их жительства в Павлодаре возникла ссора, в ходе которой старший брат, выражаясь нецензурной бранью, стал упрекать подсудимого в том, что тот нигде не работает.

На почве возникшей в ходе ссоры неприязни павлодарец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес старшему брату один удар кухонным ножом в область грудной клетки слева, причинив колото-резаное ранение с повреждением сердечной сорочки. В результате родственник скончался на месте.

В суде подсудимый и его адвокат просили переквалифицировать действия мужчины на менее тяжкую статью - 106 ч.3 УК, то есть на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности.

Однако вина мужчины в совершении убийства была доказана показаниями участников процесса, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными судом доказательствами.

С учетом того, что мужчина ранее не судим, вину признал и раскаялся, суд назначил ему минимальное наказание по ч.1 ст.99 УК - 8 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее в Павлодаре местный житель нанес 7 ударов топором по голове брата, от которых последний умер. Мужчине назначили принудительное лечение в республиканской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением в Алматинской области.