Мужчину осудили за хранение и сбыт психотропных веществ в Астане

В Астане рассмотрели уголовное дело за сбыт и незаконное хранение психотропных веществ в особо крупном размере. Мужчине вынесли обвинительный приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

По информации cпециализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны, в октябре 2024 года М. встретился с покупателем (условным закупщиком) и продал ему 9 таблеток психотропного вещества весом 6,19 грамма за 300 тыс. тенге. Также подсудимый хранил 25 таблеток психотропного вещества весом 17,28 грамма.

Суд сообщил, что вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, видеозаписью и материалами уголовного дела.

Санкция ст.297 ч.3 УК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

"Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом признаны частичное признание вины, положительная характеристика и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Вердиктом присяжных заседателей М. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.297 ч.3 п.3 УК и осужден к 7 годам лишения свободы", - сообщили в суде.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в прошлом году сотрудники КНБ ликвидировали 31 международный и 27 региональных каналов поставок запрещенных веществ, нейтрализована деятельность 32 подпольных нарколабораторий.

Из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы и 18 тонн химических реагентов, используемых для изготовления "синтетики".

Также в прошлом году жительницу Астаны приговорили к 10 годам лишения свободы за незаконное хранение наркотических веществ.

К 8 и 18 годам лишения свободы приговорены два жителя Астаны за распространение наркотических средств.