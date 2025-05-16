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Непристойный танец у обелиска в Павлодаре: как наказали родителей девушек

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Девушки в Павлодаре
Девушки. Кадр из видео: t.me/kerekpv

В Павлодаре привлекли к ответственности и родителей девушек, которые танцевали у обелиска в городском сквере Славы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении двух человек по ч.3 ст.127 КоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), а также еще двух родителей по ч.3 ст.127 и ст.435 КоАП (Мелкое хулиганство).

Согласно материалам дела, 2 мая 2025 года около 16.00 четыре несовершеннолетние девушки, находясь в сквере Славы в парке Победы в Павлодаре, произвели съемку видеоролика с непристойными танцами у обелиска славы, тем самым их законные представители не исполнили обязанности по воспитанию, что повлекло совершение несовершеннолетними умышленного деяния, содержащего признаки административного правонарушения.

В действиях двух несовершеннолетних (15 и 14 лет) также усмотрели мелкое хулиганство. Поэтому в отношении их законных представителей было возбуждено административное производство по статье 435 КоАП - мелкое хулиганство, выразившееся в осквернении памятника в сквере Славы.

За это две другие несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет, были ранее непосредственно сами привлечены к ответственности.

Суд признал виновными всех родителей в совершении административного правонарушения по ч.3 ст.127 КоАП и назначил им административное взыскание в виде штрафа каждому в сумме 55 048 тенге.

Также суд признал виновными законных представителей двух девушек в совершении административного правонарушения по ст.435 КоАП и назначил им административное взыскание в виде штрафа каждому в сумме 19 267 тенге.

Постановления суда в законную силу не вступили.

Напомним, в Павлодаре девочки-подростки сняли видео с танцами и надписью "Оскверняем парк Победы". Их с родителями доставили в полицию. Также было направлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при городском акимате.

Позже стало известно, что двух несовершеннолетних оштрафовали по статье о мелком хулиганстве. Им назначили взыскание в виде административного штрафа в размере 10 МРП каждой (39 320 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245566-nepristoynyy-tanec-u-obeliska-v-pavlodare-kak-nakazali-roditeley-devushek/