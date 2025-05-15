Автора "наскальных рисунков" оштрафовали в Мангистау

Несколько дней назад неизвестный красным цветом на природном камне написали слово "Ұштаған". Виновного нашли и наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщила в Telegram пресс-служба судов Мангистау, дело по факту мелкого хулиганства рассмотрели в Тупкараганском районном суде.

"3 мая 2025 года около 11:00 в местности "Сығынды" на природном камне, расположенном на берегу моря в 43-м километре автодороги Актау-Форт-Шевченко М., написав красной краской слово «Ұштаған», совершил мелкое хулиганство.

В судебном заседании М. полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил суд назначить наказание в виде административного штрафа", - сообщили в суде.

Санкция ч. 1 ст. 434 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

"Суд при назначении наказания учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, полное признание вины, чистосердечное раскаяние, что ранее не совершал административного правонарушения. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Постановлением суда М. признан виновным по ч.1 ст.434 КоАП, и ему назначен административный штраф в размере 20 МРП в сумме 78640 тенге", - отметили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, 6 мая факт вандализма зафиксировали отдыхающие в Мангистауской области - неизвестные оставили надписи на скалах.