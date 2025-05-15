"Узнали о фактах личной жизни": полицейских осудили из-за публичной личности в ВКО

Сегодня судом №2 Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудников Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, их обвиняли по ст.362 ч.4 п.3 УК (Превышение должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя) и ст.194 ч.2 п.2 УК (Вымогательство в группе лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что 4 июня 2024 года три сотрудника полиции, узнав некоторые факты из личной жизни потерпевшего, являющегося публичной личностью, вступили в преступный сговор с целью получения материальной выгоды.

"Реализуя задуманное, потребовали у гражданина денежные средства, угрожая в случае невыплаты распространением видеозаписи, полученной с использованием служебного положения.

06.06.2024 года потерпевший передал денежные средства в сумме 3 000 000 тенге одному из подсудимых - сотруднику УБОП ДП ВКО", - рассказали в суде.

Вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевшего, свидетелей, записью разговора, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий.

Подсудимые вину в совершении преступления не признали и просили их оправдать.

Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую присягу. Смягчающим обстоятельством признано наличие на иждивении малолетних детей.

Суд назначил по совокупности преступлений сотруднику УБОП ДП ВКО наказание в виде 6 лет лишения свободы, а двум остальным полицейским - по 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Все осужденные лишены права занимать должности на государственной службе пожизненно.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Туркестанской области жена погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского взыскала компенсацию в 14 млн тенге от департамента полиции. Ее супруг скончался в октябре 2022 года на центральном стадионе Жетысая во время игры между командами по мини-футболу.

А дача 5 тысяч тенге сотруднику патрульной полиции обернулась для жителя Тараза штрафом в 550 тысяч тенге. Так мужчина хотел избежать административной ответственности за несоблюдение ПДД.