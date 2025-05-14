Казахстанец забрался на крышу чужого авто и лишился свободы
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В Атырау арестовали местного жителя, который пьяным забрался на крышу чужого автомобиля и погнул его, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов региона.
Как сообщается в Telegram-канале судов Атырау, рассмотрено дело в отношении Ж., которого обвиняли в умышленном повреждении чужого имущества.
"Гражданин Ж. 13 мая 2025 года, около 7 часов, находясь в состоянии средней степени алкогольного опьянения, забравшись на крышу автомобиля марки Exeed LX, надавив ногами, погнул ее, тем самым умышленно повредил чужое имущество.
Вина Ж. подтверждается протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела",- рассказали в суде.
Постановлением суда Ж. признан виновным в совершении административного правонарушения, на него наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 5 суток.
В декабре прошлого года в Павлодаре фейерверк повредил капот припаркованного автомобиля. Полицейские установили личность подозреваемого в запуске.
В мае прошлого года мы писали, что двух молодых людей, сидящих на крыше автомобиля посреди дороги, засняли в Алматы на видео. В департаменте полиции города сообщили, что проводится проверка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245029-kazahstanec-zabralsya-na-kryshu-chuzhogo-avto-i-lishilsya-svobody/