Казахстанец забрался на крышу чужого авто и лишился свободы

В Атырау арестовали местного жителя, который пьяным забрался на крышу чужого автомобиля и погнул его, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Как сообщается в Telegram-канале судов Атырау, рассмотрено дело в отношении Ж., которого обвиняли в умышленном повреждении чужого имущества.

"Гражданин Ж. 13 мая 2025 года, около 7 часов, находясь в состоянии средней степени алкогольного опьянения, забравшись на крышу автомобиля марки Exeed LX, надавив ногами, погнул ее, тем самым умышленно повредил чужое имущество.

Вина Ж. подтверждается протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела",- рассказали в суде.

Постановлением суда Ж. признан виновным в совершении административного правонарушения, на него наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

В декабре прошлого года в Павлодаре фейерверк повредил капот припаркованного автомобиля. Полицейские установили личность подозреваемого в запуске.

В мае прошлого года мы писали, что двух молодых людей, сидящих на крыше автомобиля посреди дороги, засняли в Алматы на видео. В департаменте полиции города сообщили, что проводится проверка.