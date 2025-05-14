Жительница Петропавловска продала две квартиры и передала 27 млн тенге курьеру
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Пенсионерка из Петропавловска поверила, что участвует в секретном расследовании, продала две квартиры и передала 27 млн тенге курьеру, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Петропавловске 66-летней женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником правоохранительных органов.
"Он сообщил, что якобы кто-то хочет отнять у нее квартиру, и предложил помощь - для этого пенсионерке нужно было срочно оформить фиктивную продажу жилья. Поверив обманщику, женщина продала две квартиры и не рассказала никому - аферист убедил ее, что это секретное расследование", - рассказали в МВД.
Однако родственники женщины заподозрили неладное и обратились в полицию. Часть денег, 27 млн тенге, пенсионерка успела передать курьеру.
"Сумму уже отправили в Астану, где ее провели через нескольких подставных лиц. Благодаря работе оперативников деньги удалось перехватить и вернуть хозяйке", - отметили в ведомстве.
Также у пенсионерки сохранились банковские чеки, и она сможет попытаться вернуть оставшуюся часть средств через суд. Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что казахстанка продала две квартиры и отдала 77 млн тенге мужчине, с которым познакомилась в Сети. По информации МВД, злоумышленник предложил женщине инвестировать деньги, обещая высокую прибыль. Кроме того, на удочку попались ее родственники и знакомые.
А жительница Актобе, действуя по инструкции якобы "сотрудника КНБ", отдала мошенникам 53 млн тенге, полученных от продажи двух квартир и автомобиля. Казахстанку убедили, что неизвестные пытаются использовать ее счета.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244990-zhitelnica-petropavlovska-prodala-dve-kvartiry-i-peredala-27-mln-tenge-kureru/