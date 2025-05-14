Экс-депутата осудили на 8,5 лет за хищение миллиардов тенге

Приговор в отношении экс-депутата маслихата Беленцевой и Мергенбаева по факту хищения в особо крупном размере вынесли в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По информации ведомства, в 2020 году по итогам закупок осужденными от имени ТОО "Олимп Транс Сервис" заключен договор на строительство объекта ветровой электростанции в Ерейментауском районе на общую сумму 23,2 млрд тенге.

В результате оформления фиктивных договоров они выводили денежные средства на счета аффилированных компаний с последующим обналичиванием.

Ущерб составил более 8,5 млрд тенге.

С санкции суда на все имущество стоимостью 13 млрд тенге (завод, база отдыха, специальные техники и транспортные средства) наложен арест.

"Приговором суда Беленцева признана виновной и ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Мергенбаев осуждён к 6 годам 8 месяцам лишения свободы", говорится в сообщении.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск на сумму 8,5 млрд тенге.

Отмечается, что суд сохранил арест на имущество до рассмотрения вопроса об исполнении гражданского иска.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что осенью 2023 года в ходе аудита выявили растраты связанные с ТОО "Олимп Транс Сервис" и строительством ветряной электростанции (ВЭС) в районе Ерейментау. Подчеркивалось, что по условиям договора объект должны были построить за 17 месяцев до 4 июня 2021 года.