"Снятие порчи и предсказание будущего": жителя Астаны задержали после объявлений в TikTok

В Астане задержали мужчину, которого обвиняют в обмане людей через TikTok - он якобы предлагал снять порчу или предсказать будущее, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного портала Polisia.kz, в Астане задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

"Он выдавал себя за "провидца", предлагал услуги по "снятию порчи" и "предсказанию будущего", размещая объявления в TikTok. Установлено, что злоумышленник причастен как минимум к двум случаям мошенничества.

В одном из них он пообещал оказать "магические услуги" и получил от потерпевшего 250 тыся. тенге. Деньги были переведены на его личный банковский счет, однако обещания он не выполнил. По данным фактам начато досудебное расследование", - сказано в сообщении.

Полиция также призвала казахстанцев не доверять лицам, предлагающим "сверхъестественные" услуги.

Ранее мы писали, что ясновидящая, убеждая павлодарку в том, что она обладает сверхъестественной силой и даром нетрадиционного лечения, смогла получить около 120 млн тенге. Деньги она брала за укрепление семейных уз и здоровья детей, а также развитие бизнеса.

Также сообщалось, что жительница столицы целый год ходила на сеансы к гадалке и в общей сложности отдала ей 60 млн тенге.