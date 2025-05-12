Водителя с долгами свыше 1,3 млн тенге выявили в Туркестанской области

В Толебийском районе участковые инспекторы полиции выявили гражданина, у которого имелась задолженность в размере более 1,3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

На портале Polisia.kz сообщается, что задолженность выявили у водителя автомобиля Mercedes-Benz, остановленного на одной из улиц города Ленгер. Выявить нарушителя удалось через систему "Қорғау". Стражи порядка провели с водителем разъяснительную беседу.

"В результате административный штраф был полностью выплачен. Как выяснилось, половина задолженности автовладельца связана с наложенными штрафами за нарушение правил дорожного движения", - пояснили в полиции.

В МВД отметили, что на территории Туркестанской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", направленное на снижение дорожно-транспортных происшествий и соблюдение водителями правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, водителя с долгами почти в 77 млн тенге выявили в Шымкенте. Он остался без автомобиля, который поместили на штрафную стоянку.

Также в Шымкенте уклоняющегося от уплаты 30-миллионного долга водителя Lexus выявили с помощью "Коргау". Его автомобиль забрали на штрафстоянку.