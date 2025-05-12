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Всего 2 из 10 миллионов тенге смог вернуть казахстанец после перевода с его счета

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Мужчина делает банковский перевод
Мужчина с банковской картой и телефоном. Иллюстративное фото: juanma hache / Getty Images

Казахстанец, поверив мошеннику, взял 10 млн тенге в кредит и перевел их на чужие счета. Часть денег ему теперь должны вернуть, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, иск о взыскании суммы неосновательного обогащения рассмотрели 7 апреля этого года в Талгарском районном суде Алматинской области.

"Истец обратился в суд, мотивируя тем, что 2 ноября 2023 года неизвестное лицо, представившись "сотрудником Национального банка Республики Казахстан", путем обмана и завоевания доверия дистанционно получило доступ к мобильному телефону и оформило кредиты в нескольких банках на общую сумму 10 267 700 тенге", - рассказали в суде.

Тем самым мужчине был причинен материальный ущерб. Отдел полиции возбудил уголовное дело, истца признали потерпевшим.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 2 ноября 2023 года со счета истца денежные средства в размере 2 млн тенге двумя траншами по 1 млн тенге были переведены на счет ответчика", - отметили в суде.

Изучение выписки из банковского счета ответчика показало, что в период 2 ноября 2023 года на его карточный счет поступили 2 млн тенге с другой карты. Далее совершались переводы неизвестным картам. Операции подтверждались SMS-кодами, отправленными на номер ответчика.

Будучи признанным потерпевшим по уголовному делу, истец обратился в суд с требованием о взыскании указанной суммы с ответчика, мотивируя тем, что под влиянием неустановленных злоумышленников, которые получили управление его телефоном удаленно, перевел свои деньги на счет ответчика, предоставив в качестве доказательств банковскую выписку.

Суд установил, что стороны ранее не были знакомы, каких-либо гражданско-правовых отношений и обязательств между ними не заключалось.

"Держатель карты несет ответственность за все неблагоприятные последствия, связанные с использованием карты", - пояснили в суде.

Учитывая указанные обстоятельства, суд вынес решение об удовлетворении иска на сумму 2 млн тенге. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее в области Ұлытау женщина перевела 26 млн тенге мошенникам, а после добилась возврата 15,4 млн тенге у человека, на чей счет поступили деньги. Суд признал эту сумму неосновательным обогащением и обязал вернуть деньги.

А в Караганде дроппера обязали вернуть семейной паре 2,5 млн тенге. Супруги пострадали от мошенничества и передали деньги в пакете. Также в ходе досудебного расследования третье лицо вернуло другую часть денег - 2,5 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244075-vsego-2-iz-10-millionov-tenge-smog-vernut-kazahstanec-posle-perevoda-s-ego-scheta/