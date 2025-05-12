Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Двух подростков избили в Атырауской области: стали известны подробности

Опубликовано:

Избиение
Буллинг. Иллюстративное фото: mrohana/Getty Images

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК рассказали подробности инцидента в Атырауской области, где были избиты два школьника, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент в Атырауской области произошел в субботу вне школы. Правоохранительными органами начато расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.

"В настоящее время дети находятся дома, их состояние стабильное. Предложена психологическая помощь", - отметили в Комитете по охране прав детей.

Дело находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка Атырауской области.

Комитет по охране прав детей находится на связи с семьями. Администрация школы проводит разъяснительную работу с родителями и классными руководителями учащихся.

Напомним, в селе Еркинкала Атырауской области избили двух подростков. В качестве доказательств избиения было опубликовано видео, на котором видны повреждения на теле несовершеннолетнего.

Как рассказали в ДП региона, всех подозреваемых в умышленном причинении телесных повреждений доставили в отдел полиции.

В связи с тем, что подозреваемые не достигли совершеннолетия, допрос проводили с участием их законных представителей. Зарегистрировано уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244012-dvuh-podrostkov-izbili-v-atyrauskoy-oblasti-stali-izvestny-podrobnosti/