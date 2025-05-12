Двух подростков избили в Атырауской области: стали известны подробности

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК рассказали подробности инцидента в Атырауской области, где были избиты два школьника, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент в Атырауской области произошел в субботу вне школы. Правоохранительными органами начато расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.

"В настоящее время дети находятся дома, их состояние стабильное. Предложена психологическая помощь", - отметили в Комитете по охране прав детей.

Дело находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка Атырауской области.

Комитет по охране прав детей находится на связи с семьями. Администрация школы проводит разъяснительную работу с родителями и классными руководителями учащихся.

Напомним, в селе Еркинкала Атырауской области избили двух подростков. В качестве доказательств избиения было опубликовано видео, на котором видны повреждения на теле несовершеннолетнего.

Как рассказали в ДП региона, всех подозреваемых в умышленном причинении телесных повреждений доставили в отдел полиции.

В связи с тем, что подозреваемые не достигли совершеннолетия, допрос проводили с участием их законных представителей. Зарегистрировано уголовное дело.