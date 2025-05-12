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Изъяты 157 тыс. долларов и VIP-номер на авто "777": участников ТОПГ осудили в Семее

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Задержание в области Абай
Задержанный. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Семее вынесен обвинительный приговор в отношении 3-х участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет без средств идентификации в крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, расследование проведено Департаментом АФМ по области Абай.

"Следствием установлено, что группа в составе 8 лиц, в том числе 3 иностранных граждан осуществила незаконный ввоз 9,3 млн пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам", - поделились в АФМ.

По данным ведомства, сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей. Часть сигарет также пытались вывезти в Россию.

Весь объем контрафактной продукции изъят из незаконного оборота, сумма неуплаченного акциза составила 2,6 млрд тенге.

В целях конфискации наложен арест на 9 автомашин и частный дом.

Кроме того, в ходе следствия судом удовлетворены ходатайства о досудебной конфискации имущества, добытого преступным путем: изъяты 157 тыс. долларов США наличными и VIP-номер на автомашину "777" стоимостью 840 тыс. тенге.

"Приговором суда Бекешев Д., Сатыбалдиев Д., Султанов Д. признаны виновными по ст.264 ч.2 УК (Участие в транснациональной организованной группе), 214 ч.2 пп.1,3 УК (Незаконное предпринимательство), им назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего арестованного имущества стоимостью 166 млн тенге.

Пятеро других участников группы объявлены в международный розыск. Один из них задержан на территории Российской Федерации, в компетентные органы направлено ходатайство о его экстрадиции", - рассказали в АФМ.

Ранее сотрудники Департамента государственных доходов по городу Алматы в ходе проверочных мероприятий выявили контрафактную табачную продукцию - обнаружено 18 603 пачки сигарет без кодов (средств идентификации) или с кодами неустановленного образца. Общая стоимость нелегального товара составила 17 млн тенге. Материалы по данному факту были направлены в судебные органы.

Также эксперты рассказали, как контрабанда табачной продукции угрожает экономике, безопасности и здравоохранению Казахстана и ЕАЭС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2243973-izyaty-157-tys-dollarov-i-vip-nomer-na-avto-777-uchastnikov-topg-osudili-v-semee/