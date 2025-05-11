Полицейские Актау обвинили командира в угрозах, поборах и унижении

Сотрудники учебно-тренировочной роты пожаловались на командира, обвинив его в унижениях и оскорблениях. Ситуацию прокомментировали в ДП, передает Lada.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на рапорт, личный состав учебно-тренировочной роты ДП Мангистау обратился с коллективной жалобой на действия своего командира, майора полиции Максата А. После назначения его на должность в ноябре 2024 года, по словам сотрудников, в подразделении начались массовые увольнения, давление и нарушения служебной этики.

Как указано в рапорте, трое сотрудников уже были вынуждены уволиться по собственному желанию, еще двое находятся под угрозой увольнения. По словам авторов обращения, около 80% личного состава подверглись преследованию из-за отказа участвовать в незаконных денежных сборах и дарении подарков руководству.

Кроме того, сотрудники заявляют о назначениях на руководящие должности лиц, не соответствующих квалификационным требованиям, а также о многочисленных случаях оскорблений и унижений. По их словам, морально-психологический климат в подразделении значительно ухудшился.

Авторы рапорта утверждают, что ранее Максат А. занимал должность заместителя командира СОБР в Шымкенте, где использовал провокационные методы. Это привело к напряженной обстановке среди сотрудников СОБР. Под его давлением некоторые из них, не выдержав, перешли границы уставных взаимоотношений, и в результате чего Максат А. получил травмы, включая сломанную челюсть и разбитый нос. Все участники инцидента были уволены, пишет издание, ссылаясь на рапорт.

Сотрудники утверждают, что располагают видеоматериалами, финансовыми документами и другими доказательствами неправомерных действий командира. Они обратились с просьбой о проведении служебного расследования и выражают готовность продолжать службу, но требуют смены руководителя.

На запрос корреспондента издания в департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка.

"Будет дана всесторонняя оценка изложенной информации. Ход проверки находится на контроле руководства департамента полиции", - заверили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году в Кызылординской области начальники лишились постов после массовой драки бойцов СОБР.

А до этого в Актау полицейского начальника обвинили в избиении подчиненного в Актау и слили в Сеть видео с места происшествия. На ситуацию отреагировали в ДП Мангистауской области.