Метамфетамин на 2,4 млн долларов: КНБ ликвидировал международный наркоканал (фото)
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КНБ во взаимодействии с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств ликвидирован канал контрабанды наркотиков в страны Восточной Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
В результате совместных действий изъято свыше 10 кг метамфетамина, рыночная стоимость которых в стране назначения оценивается в 2,4 млн долларов.
По данному факту иностранными партнерами проводится досудебное расследование.
Мероприятия по ликвидации международных каналов наркотрафика продолжаются, отметили в КНБ.
В начале этого года КНБ при координации Генеральной прокуратуры пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану.
В прошлом году в области Ұлытау пресечен региональный наркоканал. В результате задержаны четыре человека, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2243562-metamfetamin-na-2-4-mln-dollarov-knb-likvidiroval-mezhdunarodnyy-narkokanal-foto/