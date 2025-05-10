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Метамфетамин на 2,4 млн долларов: КНБ ликвидировал международный наркоканал (фото)

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Изъятые наркотики
Изъятые наркотики. Фото: КНБ РК

КНБ во взаимодействии с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств ликвидирован канал контрабанды наркотиков в страны Восточной Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В результате совместных действий изъято свыше 10 кг метамфетамина, рыночная стоимость которых в стране назначения оценивается в 2,4 млн долларов.

По данному факту иностранными партнерами проводится досудебное расследование.

Мероприятия по ликвидации международных каналов наркотрафика продолжаются, отметили в КНБ.

В начале этого года КНБ при координации Генеральной прокуратуры пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану.

В прошлом году в области Ұлытау пресечен региональный наркоканал. В результате задержаны четыре человека, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2243562-metamfetamin-na-2-4-mln-dollarov-knb-likvidiroval-mezhdunarodnyy-narkokanal-foto/