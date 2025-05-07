Мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней девочки в Кокшетау

В Сети появилась информация, что в Кокшетау мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале HALYQSTAN.

"В Кокшетау мужчина надругался над 14-летней девочкой. Заявление об изнасиловании несовершеннолетней поступило в полицию вчера", - написали авторы поста.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Акмолинской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 122 ч. 1 УК РК. Подозреваемый установлен и задержан. Проводится комплекс следственных мероприятий, устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование находится на особом контроле руководства ДП", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

Напомним, ранее осенью прошлого года в Сети появилась информация о задержании четырех парней по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки в Талгарском районе. Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что курсанта Академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Кокшетау.

Добавим, согласно статье 120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.