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Мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней девочки в Кокшетау

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Девушка плачет
Девушка плачет. Иллюстративное фото: liza5450 / Getty Images

В Сети появилась информация, что в Кокшетау мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале HALYQSTAN.

"В Кокшетау мужчина надругался над 14-летней девочкой. Заявление об изнасиловании несовершеннолетней поступило в полицию вчера", - написали авторы поста.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Акмолинской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 122 ч. 1 УК РК. Подозреваемый установлен и задержан. Проводится комплекс следственных мероприятий, устанавливаются обстоятельства происшествия. Расследование находится на особом контроле руководства ДП", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области.

Напомним, ранее осенью прошлого года в Сети появилась информация о задержании четырех парней по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки в Талгарском районе. Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что курсанта Академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Кокшетау.

Добавим, согласно статье 120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2242833-priehal-pogostit-u-rodstvennikov-muzhchinu-podozrevayut-v-iznasilovanii-14-letney-devochki-v-kokshetau/