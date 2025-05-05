Суд по делу председателя горсуда Уральска начался в ЗКО

В Таскалинском районном суде 5 мая начался процесс по уголовному делу Руслана Жумагулова. Председателю городского суда Уральска предъявлено обвинение по статье "Мошенничество", сообщает NUR.KZ со ссылкой на МойГород.

Уголовное дело рассматривается под председательством судьи Алии Тебериковой. Вместе с Русланом Жумагуловым на скамье подсудимых находится адвокат Нуржигит Фазылгалиев. Его обвиняют в мошенничестве и даче взятки.

Однако заслушать обвинительный акт не удалось, так как Нуржигит Фазылгалиев сразу же заявил ходатайство. Он сообщил суду, что намерен заключить процессуальное соглашение, а также сменить адвоката. Для этого он попросил суд предоставить ему время.

Судья удовлетворила ходатайство и судебный процесс отложили на 15 мая.

Напомним, 5 октября прошлого года стало известно о задержании председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова.

По информации, распространившейся в СМИ, судью и двоих адвокатов задержали с поличным во время взятки. Сумма в 1,5 млн тенге якобы предназначалась за положительное решение в отношении осужденного гражданина.

6 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство старшего следователя о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Руслана Жумагулова сроком на 10 суток.

23 апреля текущего года дело поступило в Таскалинский районный суд. Во время предварительного слушания подсудимый просил о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины между ним и генеральным прокурором. Однако Таскалинский суд не согласился возвращать дело прокурору.