Задержание провели в Уральске

В Уральске полицейские задержали 21-летнего парня, подозреваемого в грабеже. Его поместили в изолятор временного содержания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.

Как сообщается на официальной странице ведомстве в Instagram, в Уральске полицейские задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже.

"По данным следствия, он под угрозой насилия заставил студента перевести деньги через мобильное приложение. В результате оперативных действий подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания", - рассказали в ДП ЗКО.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за другие правонарушения.

Добавим, что согласно ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Если грабеж был совершен с угрозой применения насилия, то он наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.