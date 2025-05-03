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Задержание провели в Уральске

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Задержание в Уральске
Задержание. Фото: instagram.com/policebqo

В Уральске полицейские задержали 21-летнего парня, подозреваемого в грабеже. Его поместили в изолятор временного содержания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.

Как сообщается на официальной странице ведомстве в Instagram, в Уральске полицейские задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже.

"По данным следствия, он под угрозой насилия заставил студента перевести деньги через мобильное приложение. В результате оперативных действий подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания", - рассказали в ДП ЗКО.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за другие правонарушения.

Добавим, что согласно ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

Если грабеж был совершен с угрозой применения насилия, то он наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2241636-zaderzhanie-proveli-v-uralske/