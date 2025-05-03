КНБ обнаружил криминальный склад в Алматинской области

Департаментами КНБ по городам Астана и Алматы при координации органов прокуратуры пресечен международный канал поставки в страну синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, принятыми мерами арестован предполагаемый организатор наркоканала.

Кроме того, оперативниками ДКНБ по Алматинской области при содействии прокуратуры обнаружен склад с крупной партией наркотиков. По подозрению в хранении наркотических средств с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

"По предварительным данным, наркотики сбывались через интернет в интересах крупного наркомагазина, функционирующего на территории региона.

По результатам этих мероприятий изъято 18 кг психотропных веществ и более 500 литров прекурсоров", - рассказали в КНБ.

Проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

- группой лиц по предварительному сговору;

- неоднократно;

- в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

- в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.