Чиновник заключил договор с мужем своей дочери и оказался в суде в Акмолинской области

Руководитель отдела образования в Акмолинской области заключил контракт с фирмой, которой владеет его зять, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов региона.

По данным Акмолинского областного суда, в Акколе рассмотрено дело в отношении руководителя районного отдела образования А.

"Согласно составленному представителем департамента Агентства РК по противодействию коррупции протоколу, А. заключил ряд договоров о государственных закупках с ИП, руководителем которого являлся супруг его родной дочери.

А., являясь руководителем государственного учреждения, не принял меры по противодействию коррупции: не уведомил в письменной форме руководство государственного органа о возникшем конфликте интересов при проведении госзакупок", - сообщили в суде.

Отмечается, что в Казахстане государственному служащему запрещается осуществлять должностные полномочия, если имеется конфликт интересов, он должен принимать меры по их предотвращению и урегулированию.

Кроме того, кодекс "О браке и семье" регулирует отношения, возникающие в результате заключения брака, включая родственные связи, которые образуются между людьми через брак.

"Постановлением суда А. назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 100 МРП (393 200 тенге). Размер штрафа был сокращен на 30 процентов (275 240 тенге)", - отметили в суде.

Напомним, в начале этого года в антикоррупционное законодательство в Казахстане предложили ввести "декларацию личных интересов" для госслужащих.

В ней будет указываться информация о:

работающих с ним в одном госоргане или организации близких родственниках, супруге и свойственниках;

осуществляемой им педагогической, научной или иной творческой деятельности;

участии в ИП, а также в качестве акционера либо иного участника либо руководителя юридического лица, в т. ч. в течение года до занятия занимаемой должности;

участии близких родственников, супруга (супруги) и свойственников в ИП, а также в качестве акционера либо иного участника либо руководителя юридического лица.

В январе этого года в области Жетісу огласили приговор директору школы, обвиняемой в присвоении денег с помощью устроенной на работу в учебное заведение родственницы.