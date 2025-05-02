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Эзотерика

"Крайне недостойно": женщина украла из аптеки ящик с пожертвованиями в Кокшетау

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Девушка считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В одной из аптек города Кокшетау неизвестная женщина похитила ящик с пожертвованиями для нуждающихся. Хотя сумма ущерба была незначительной, подозреваемую нашли оперативно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области проинформировала, что вечером 29 апреля текущего года в дежурную часть полиции города Кокшетау сообщили о краже в одной из аптек города. Был похищен ящик, предназначенный для сбора денег на благотворительность. Кражу совершила неизвестная женщина, которую нашли по горячим следам.

Хотя сумма ущерба оказалась незначительной, представители аптеки и организаторы сбора отметили, что сам факт хищения пожертвований вызывает особое возмущение: воровать средства, предназначенные для благих целей — крайне недостойный поступок.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, опросили свидетелей происшествия. Благодаря помощи инспекторов Центра оперативного управления удалось установить местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 27-летняя жительница села Красный Яр", - говорится в сообщении.

По данному факту сотрудники полиции возбудили досудебное расследование по статье 187 части 1 УК РК "Мелкое хищение".

В настоящее время правоохранители выясняют мотивы совершенного преступления и проверяют женщину на причастность к другим аналогичным случаям.

Отметим, что по ч.1 ст.187 УК РК мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток. 

Напомним, казахстанца, совершившего мелкое хищение, надеясь впечатлить девушку, отправили на общественные работы - парню пришлось убирать снег.

А в Алматы ранее полицейские с поличным задержали четверых мужчин, подозреваемых в совершении домашних краж. Все они являются приезжими.

Также до этого в Алматы задержали приезжих мужчин, которых подозревают как минимум в 4 кражах из домов жителей мегаполиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2241480-krayne-nedostoyno-zhenshchina-ukrala-iz-apteki-yashchik-s-pozhertvovaniyami-v-kokshetau/