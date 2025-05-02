Жителя ВКО подозревают в серии краж велосипедов в Алматы

В Алматы сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Восточно-Казахстанской области по подозрению в 10 эпизодах краж велосипедов и другого имущества, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщили на сайте Polisia.kz, злоумышленник в основном действовал в жилых районах. Из подъездов и дворов похищал велосипеды, которые оставались без присмотра. Украденное продавал, вырученные деньги тратил на личные нужды.

"Подозреваемый действовал методично, выбирая легкодоступные цели. Напоминаем жителям города о необходимости проявлять бдительность и не оставлять велосипеды и иное имущество в незащищенных местах. Это значительно снижает риск стать жертвой кражи. В отношении задержанного ведется досудебное расследование, а также проверяется его возможная причастность к другим эпизодам", — сообщил начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Мухамедали Сейсенулы.

Установлено, что подозреваемый проживал в Алматы без регистрации и постоянного места жительства, перебиваясь случайными заработками. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Ранее мы сообщали, что в Атырау сотрудники криминальной полиции отдела полиции №2 задержали двух мужчин. Их подозревают в совершении краж из жилых домов.

А в Жамбылской области рассмотрели дело о краже, совершенной из-за того, что мужчины отправились забирать долг, но перепутали дом в селе Колбастау.

Также ранее мы писали, что в Казахстане участились кражи дорожных знаков и оборудования на автодорогах республиканского значения.