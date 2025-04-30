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Руководитель филиала финпирамиды Finiko осуждена в Казахстане

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Финансовая пирамида
Финансы. Иллюстративное фото: iStock / Getty Images

В Костанае рассмотрено уголовное дело по незаконному привлечению денежных средств в проект Finiko в общей сумме более 126 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале судов Костанайской области, в суде №2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении Т. за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды, по извлечению дохода от привлечения денег без использования средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денег в особо крупном размере. (ст. 217 ч.3 п.2 УК РК).

В период с декабря 2019 года по июль 2021 года Т. в группе лиц по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, осознавая, что для получения незаконного материального обогащения, необходимо массовое привлечение вкладчиков, осуществила распространение через мессенджер WhatsApp ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, подала широкой массе населения ложную информацию о деятельности проекта Finiko и агитировала потенциальных вкладчиков о внесении денежных средств.

Вкладчики привлекались посредством социальных сетей, в которых распространялась ложная информация о законной деятельности Finiko.

Незаконно полученные от клиентов денежные средства сразу же подвергались процедуре "биткойнмиксера", необходимой для усложнения отслеживания транзакции в системе "Биткойн", которые в дальнейшем аккумулировались у организаторов данной противоправной деятельности, а остальная часть направлялась на выплаты дивидендов, с целью создания видимости исполнения принятых обязательств для привлечения денежных средств от новых клиентов.

В результате преступных действий Т. причинен материальный ущерб 36 гражданам на общую сумму более 126 млн тенге, что является особо крупным размером.

В суде подсудимая Т. вину не признала.

Отягчающих и смягчающих обстоятельств судом не установлено. С учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, суд назначил Т. наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых коммерческих и некоммерческих организациях на срок 7 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, летом прошлого года главу филиала компании Thefiniko объявили в розыск в Казахстане.

"Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тысяч долларов США", - сообщали в АФМ.

В ведомстве подчеркнули, что компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

Добавим, еще в июле 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сделало заявление относительно популярной в соцсетях компании The Finiko. В ведомстве сообщили, что в ее деятельности имеются признаки финансовой пирамиды и мошенничества.

Позже появилась информация о задержании в России одного из сооснователей финансовой организации The Finiko Кирилла Доронина.

Как стало известно, еще в начале декабря 2020 года в Татарстане было возбуждено уголовное дело в отношении данной инвестиционной компании в связи с незаконным привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере. В начале июня 2021 года Центробанк России включил The Finiko в "черный список" с признаками финансовой пирамиды.

Признаки финансовой пирамиды

Финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz, - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Ранее в АФМ объясняли, что существует несколько общих признаков финпирамид, на которые стоит обращать внимание, прежде чем вкладывать деньги в те или иные проекты.

Главным признаком является обещание быстрых и легких денег с прибылью до 200-300%. В АФМ советуют помнить, что соблазняться на большую прибыль не нужно - ее просто не существует, а доход выплачивается лишь за счет поступлений следующих вкладчиков пирамиды.

Кроме того, часто финпирамиды используют агрессивную и навязчивую рекламу, чтобы привлечь как можно больше новых вкладчиков для получения большей прибыли.

Следующим признаком является матричная система - то есть доход формируется за счет привлечения новых участников, за счет этого выплачиваются бонусы. Есть иерархическая линия: чем больше привлекаешь людей, тем более повышается твой статус и выплаты.

Также признаком можно считать отсутствие договора либо формальный договор, то есть вступление в пирамиды осуществляется без правового сопровождения. Участнику не дается возможность заключить официальный договор либо заключается формальный договор, где не прописываются ни права, ни обязанности, ни гарантии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240946-rukovoditel-finpiramidy-finiko-osuzhdena-v-kostanae/