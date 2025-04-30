Казахстанку осудили на 16 лет за контрабанду наркотиков из США

В суде поставили точку в деле о контрабанде наркотиков из США по почте - виновная получила 16 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

По информации ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на имя гражданки РК из США посредством международных почтовых отправлений поступали наркотические средства, замаскированные под бытовую продукцию.

В зоне таможенного контроля АО "Казпочта" в Астане было изъято 1,2 кг гашишного масла.

После был проведен обыск по месту проживания обвиняемой в Алматы, где обнаружили 4,38 грамма расфасованного мефедрона.

"Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал обвиняемую виновной в контрабанде и сбыте наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере. Назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

Отметим, это не первый случай, когда в Казахстан поставляли наркотики в посылках. Осенью 2024 года гашишное масло и психотропное вещество обнаружили в посылке из-за рубежа в филиале одной из логистических компаний в Алматы.

В феврале в южной столице полицейские перехватили посылку из-за рубежа - на имя 30-летнего казахстанца из США был отправлен наркосодержащий мармелад.

Еще одну крупную партию наркотиков из Соединенных Штатов ввозили почтовыми отправлениями в города Казахстана. Подозреваемые были задержаны.