"Сама инициировала конфликт": мужчину, который хотел выйти из кабинета, оправдали в Атырау

В Атырау вынесли оправдательный приговор мужчине, которого женщина обвинила в нанесении побоев из хулиганских побуждений, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении иных насильственных действий из хулиганских побуждений, причинивших потерпевшей физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью (п.5 ч.2 ст.109-1 УК), рассмотрел суд №2 Атырау.

"Мужчине предъявлено обвинение в том, что он 7 ноября 2024 года из хулиганских побуждений левой стороной туловища оттолкнул потерпевшую в правую часть ее тела, совершив в отношении нее насильственные действия, причинившие физическую боль, не повлекшие легкий вред здоровью", - рассказали в суде.

Прокурор просил назначить обвиняемому наказание в виде штрафа. Подсудимый, не согласившись с предъявленным обвинением, просил вынести оправдательный приговор.

Предъявленное обвинение в ходе судебного следствия не нашло своего подтверждения.

"Инициатором конфликта была сама потерпевшая, которая толкала подсудимого, препятствовала его выходу из кабинета. Подсудимый не применял в отношении нее насильственных действий, защищая себя, он пытался выйти из кабинета", - установил суд.

Приговором суда мужчина оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения, предусмотренного п.5 ч.2 ст.109-1 УК. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.5 ч.2 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений, наказываются штрафом в размере от 100 до 200 МРП (от 393 200 до 786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 100 до 200 часов, либо арестом на срок от 30 до 50 суток.