Мужчина погиб в драке в Актау
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Трагедия произошла в Актау - жители 26 микрорайона рассказали, что в результате драке погиб мужчина. Произошедшее прокомментировали в полиции региона, передает издание "Лада".
По словам жильцов дома №19, инцидент произошел 28 апреля. В ходе драки погиб мужчина.
На место происшествия прибыли правоохранители.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что подозреваемый в причинении смерти задержан и помещен в изолятор временного содержания.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящий момент иная информация в интересах следствия не разглашается.
Издание также отмечает, что местные жители пожаловались, что с наступлением весны в месте, где произошла трагедия, часто собираются лица без определенного места жительства и люди, злоупотребляющие алкоголем, который покупают в магазине неподалеку.
Люди просят власти принять меры по обеспечению безопасности.
Отметим, в марте этого года подросток во время групповой драки получил ножевые ранения и умер в Караганде.
А в феврале этого года в Алматы произошла массовая драка школьников в одном из ТРЦ. Случай попал на видео. Учащиеся двух школ были задержаны полицией, их поставили на учет. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240616-muzhchina-pogib-v-drake-v-aktau/