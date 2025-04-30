Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мужчина погиб в драке в Актау

Опубликовано:

Мужчина показывает кулак
Кулак. Иллюстративное фото: Andranik Hakobyan / Getty Images

Трагедия произошла в Актау - жители 26 микрорайона рассказали, что в результате драке погиб мужчина. Произошедшее прокомментировали в полиции региона, передает издание "Лада".

По словам жильцов дома №19, инцидент произошел 28 апреля. В ходе драки погиб мужчина.

На место происшествия прибыли правоохранители.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что подозреваемый в причинении смерти задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящий момент иная информация в интересах следствия не разглашается.

Издание также отмечает, что местные жители пожаловались, что с наступлением весны в месте, где произошла трагедия, часто собираются лица без определенного места жительства и люди, злоупотребляющие алкоголем, который покупают в магазине неподалеку.

Люди просят власти принять меры по обеспечению безопасности.

Отметим, в марте этого года подросток во время групповой драки получил ножевые ранения и умер в Караганде.

А в феврале этого года в Алматы произошла массовая драка школьников в одном из ТРЦ. Случай попал на видео. Учащиеся двух школ были задержаны полицией, их поставили на учет. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240616-muzhchina-pogib-v-drake-v-aktau/