Мужчина погиб в драке в Актау

Трагедия произошла в Актау - жители 26 микрорайона рассказали, что в результате драке погиб мужчина. Произошедшее прокомментировали в полиции региона, передает издание "Лада".

По словам жильцов дома №19, инцидент произошел 28 апреля. В ходе драки погиб мужчина.

На место происшествия прибыли правоохранители.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что подозреваемый в причинении смерти задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящий момент иная информация в интересах следствия не разглашается.

Издание также отмечает, что местные жители пожаловались, что с наступлением весны в месте, где произошла трагедия, часто собираются лица без определенного места жительства и люди, злоупотребляющие алкоголем, который покупают в магазине неподалеку.

Люди просят власти принять меры по обеспечению безопасности.

Отметим, в марте этого года подросток во время групповой драки получил ножевые ранения и умер в Караганде.

А в феврале этого года в Алматы произошла массовая драка школьников в одном из ТРЦ. Случай попал на видео. Учащиеся двух школ были задержаны полицией, их поставили на учет. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.