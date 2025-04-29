Массовое отравление школьников в Мангистау: поставщик питания получила реальный срок

Сегодня в Актау вынесли приговор индивидуальному предпринимателю, которая занималась поставкой питания в школу, где произошло массовое отравление детей, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, сегодня, 29 апреля, подсудимой в лице ИП "Шакенова Д", которая являлась поставщиком школьного питания в селе Бесшокы, вынесли приговор.

Уголовное дело было рассмотрено по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

"Установлено, что подсудимая, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляя деятельность в сфере общепита, допустила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, что привело к отравлению 182 учеников (пострадавших было больше, однако заявление подали родители лишь указанного количества детей) в школьной столовой", - отмечается в сообщении.

Прокурор просил признать подсудимую виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания сроком на три года.

Представители потерпевших просили суд назначить наказание согласно вменяемой ей статье. Подсудимая и ее защита просили оправдать, ввиду полного непризнания вины.

В итоге приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год, также она лишена права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания сроком на 3,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в сентябре 2024 года в одной из школ села Бесшокы Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 304 ч.1 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Позже стало известно, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, а двое школьников оказались в реанимации. У шести сотрудников столовой, где отравилась более 400 школьников, выявили стафилококк. Обнаружили и другие грубые нарушения.

В январе этого года уголовное дело по факту отравления детей в столовой школы села Бесшокы передали в суд. Работников осудили за поддельные санитарные документы.

В феврале очередное массовое отравление детей произошло в Мангистау - на этот раз пострадали воспитанники детского сада одного из сел региона. За помощью обратились 37 человек.