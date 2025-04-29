Сотрудники УБОП провели успешную спецоперацию в Павлодаре и Экибастузе

В Павлодаре и Экибастузе полицейские задержали двух подозреваемых в систематическом вымогательстве у студентов вузов и колледжей под угрозой применения насилия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники ДП Павлодарской области провели успешную операцию в Павлодаре и Экибастузе, в ходе которой задержали двух лиц.

Задержанные подозреваются в вымогательстве у студентов вузов и колледжей в течение длительного времени.

"Установлено, что злоумышленники под угрозой применения насилия требовали от молодых людей денежные средства, материальные ценности, а также оформления на их имя товарных и денежных кредитов.

По предварительным данным, на счету задержанных более 10 фактов вымогательства, что указывает на системный характер их преступной деятельности", - рассказали в МВД.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью собрали доказательства, позволившие задержать подозреваемых.

"Полиция продолжает активную работу по обеспечению безопасности студентов и молодежи в регионе. Эта операция - яркий пример нашей решимости в борьбе с преступностью и защиты прав граждан", - подчеркнул начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

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