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Сотрудники УБОП провели успешную спецоперацию в Павлодаре и Экибастузе

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Подозреваемые в вымогательстве задержаны
Задержанные в Павлодаре и Экибастузе. Фото: polisia.kz

В Павлодаре и Экибастузе полицейские задержали двух подозреваемых в систематическом вымогательстве у студентов вузов и колледжей под угрозой применения насилия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники ДП Павлодарской области провели успешную операцию в Павлодаре и Экибастузе, в ходе которой задержали двух лиц.

Задержанные подозреваются в вымогательстве у студентов вузов и колледжей в течение длительного времени.

"Установлено, что злоумышленники под угрозой применения насилия требовали от молодых людей денежные средства, материальные ценности, а также оформления на их имя товарных и денежных кредитов.

По предварительным данным, на счету задержанных более 10 фактов вымогательства, что указывает на системный характер их преступной деятельности", - рассказали в МВД.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью собрали доказательства, позволившие задержать подозреваемых.

"Полиция продолжает активную работу по обеспечению безопасности студентов и молодежи в регионе. Эта операция - яркий пример нашей решимости в борьбе с преступностью и защиты прав граждан", - подчеркнул начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Ранее стало известно, что житель Уральска познакомился с девушкой в Telegram, но после визита к ней в гости пострадал от вымогательства и лишился денег на банковском счету. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали всех подозреваемых в участии в преступной схеме. Возбуждено уголовное дело.

А в ЗКО мужчину задержали по подозрению в вымогательстве денег под видом женщины и сотрудника правоохранительных органов. 33-летнего жителя Уральска подозревают в вымогательстве денег у местных жителей с применением шантажа. Возбуждены уголовные дела по трем эпизодам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240349-sotrudniki-ubop-proveli-uspeshnuyu-specoperaciyu-v-pavlodare-i-ekibastuze/