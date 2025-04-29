Информацию об орудующем в Усть-Каменогорске маньяке прокомментировали в полиции

В Департаменте полиции Восточно-Казахстан опровергли информацию о якобы действующем маньяке в Усть-Каменогорске, передает NUR.KZ. Ранее такая информация появилась в соцсетях.

В пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о якобы орудующем маньяке в Усть-Каменогорске не соответствует действительности.

"Подобных фактов на территории области не зарегистрировано. Полиция призывает граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные слухи", - заявили в ДП.

Ранее в апреле полиция области Абай также опровергла информацию об орудующем в Семее маньяке, охотящимся на подростков.

Напомним, в прошлом году в чатах WhatsApp также распространилась информация, что на востоке Казахстана орудует маньяк. Тогда в Департаменте полиции области Абай опровергли эти данные и призвали граждан доверять только официальным источникам.

Отметим, что, согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (393 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.