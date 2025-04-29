Жительницу Актау наказали за развешанное на улице белье

Жительница Актау развесила сушиться у своего дома белье и была наказана - в отношении гражданки составили протокол, передает местное издание "Лада".

Жительница города вывесил на улице выстиранное белье, чтобы оно высохло, что привлекло внимание стражей порядка.

Сообщается, что участковые инспекторы квалифицировали действия горожанки как нарушение правил благоустройства территории (ст 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов").

Подчеркивается, что санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф в размере свыше 76 тыс. тенге.

Стоит отметить, что несколько лет назад особенности сушки белья в Актау стали причиной скандала. Очевидцы сняли на видео, как жители многоэтажки вывесили на всеобщее обозрение свое нижнее белье. Некоторые возмутились таким поведением - на место событий пришлось вызвать полицейских. Однако тогда местные власти не смогли найти ни одной административной статьи о запрете вывешивания нижнего белья.