"Я защищала свою жизнь": заявление блогерши о конфликте с экс-сотрудником КНБ прокомментировали в полиции

Блогер и певица Биназир Ермаганбетова, в Instagram - BikaBreezy, опубликовала видеообращение, рассказав о конфликте с соседом - бывшим сотрудником КНБ, передает NUR.KZ.

Биназир BikaBreezy Ермаганбетова опубликовала видеообращение в своем аккаунте Instagram.

Обратившись к президенту, генеральному прокурору и Верховному суду, певица заявила о беззаконии, по ее словам, происходящем после расследования дела о нападении на нее соседа.

"29 января 2025 года я была вынуждена защищать свою жизнь, свое здоровье, когда на меня во дворе моего дома напал мой сосед, который преследовал меня по улице, наносил удары по лицу, от которых я была вынуждена защищаться", - рассказала девушка, добавив, что получила травмы - синяк на лбу и внутренние повреждения горла после того, как сосед душил ее коленом.

Она заявляет, что при расследовании дела допущены процессуальные нарушения и спустя 2 месяца после инцидента представлены данные новой экспертизы о наличии у соседа сотрясения мозга, ссадины на лице.

"А что человек делал на протяжении 2 месяцев, мы, конечно же, не знаем, может, он специально бился головой о стену, чтобы сказать, что это я ему нанесла (повреждения - прим. ред.)?" - говорит Биназир.

По ее словам, даже после суда, где напавший на нее сосед признал свою вину, ей пытаются вменить статью по умышленному нанесению телесных повреждений соседу, который является, как она подчеркивает, бывшим сотрудником КНБ.

Она также показала переписки с другими соседями, которые ранее жаловались на этого мужчину - сообщается, что женщины его боятся.

Подытоживая свое заявление, Биназир попросила прекратить дело в ее отношении в связи с отсутствием состава преступления.

"Я защищала и спасала свою жизнь!" - написала девушка.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы. Нам подтвердили, что заведено уголовное дело по встречному заявлению мужчины.

"Управлением полиции Медеуского района завершено расследование уголовного дела по факту причинения легкого вреда здоровью в ходе бытового конфликта.

Напомним, что ранее по заявлению женщины в отношении мужчины, участника инцидента, было возбуждено уголовное дело, по результатам которого он был признан виновным, и в его отношении вынесено судебное решение.

В рамках встречного заявления мужчины проведено дополнительное расследование, по итогам которого, в отношении женщины также было заведено уголовное дело.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним о подобном случае. В феврале этого года мы писали, что жительница Актау заявила, что ее избил сосед по дому из-за парковочного места. В ДП Мангистауской области сообщили, что он подал встречное заявление, утверждая, что она сбила его на автомобиле.

Добавим, согласно данным 24smi.org, Биназир BikaBreezy Ермаганбетова родилась в 1990 году в Джезказгане. Любовь к музыке и пению у нее проявились с юных лет. По окончании школы девушка решила покориться воле родителей и поступила не в музыкальное училище, как ей хотелось, а в Карагандинский государственный университет, где изучала юриспруденцию. Вуз она окончила с отличием, после чего устроилась в пресс-службу Карагандинского управления физической культуры и спорта.

В дальнейшем девушка перешла на работу в медиакомпанию Black & White Group, и параллельно развивалась как блогер под ником BikaBreezy. Мечту о пении ей удалось исполнить в четвертом сезоне шоу "Голос". BikaBreezy сумела пройти огромный кастинг телепроекта. Позднее она начала выпускать синглы и треки, а также занялась преподаванием танцев.