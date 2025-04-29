Суд по делу об убийстве Шерзата Болата: онлайн-трансляция 29 апреля

Сегодня, 29 апреля, в Талдыкоргане продолжается рассмотрение дела об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в октябре прошлого года, передает NUR.KZ.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Абзала Шынасыла обвиняют в убийстве Шерзата Болата, покушении на убийство дяди подростка и хулиганстве.

Равиль Сакиев обвиняется в покушении на убийство и хулиганстве, Азамат Токтаубаев - в хулиганстве и краже телефона у дяди погибшего, Дархан Аскентай, Шынгыс Белгожаев, Нуркияс Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет - в хулиганстве, несовершеннолетний Ы. - в недонесении о преступлении.

Верховный суд проводит онлайн-трансляцию процесса на своем YouTube-канале.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года.

В суде прокуроры озвучили обвинительный акт, выступили бабушка убитого Жумабике Кадирова, мама погибшего Гульбара Бейшембиева, отец Каржаубай Нурымов, а также его друг Мирас Сейсенбай.

Допрос Эльмиры Нурбековой, приехавшей на место преступления вместе с подсудимыми, начался еще 18 апреля. Вчера он продолжился.

Также накануне в ходе судебного заседания заслушали показания второй девушки-свидетеля Даны Жаксыкелди.

Один из свидетелей Юлдаш Рузбакиев заявил, что видел, как забрали патрон с места происшествия.