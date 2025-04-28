11 авто, 2 квартиры, земельный участок: имущество на 181 млн тенге арестовали в области Абай
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Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года в Семее занимались без соответствующей лицензии добычей песка и его реализацией, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в результате подозреваемыми было незаконно добыто более 68 тыс. тонн песка, государству причинен ущерб на сумму 272 млн тенге.
"В дальнейшем реализация песка в адрес заводов-производителей строительных материалов осуществлялась через ИП с использованием поддельных сертификатов соответствия.
Преступный доход от реализации составил более 150 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
По данным АФМ, часть из этих денежных средств подозреваемые направили на приобретение фронтального погрузчика и извлекли дополнительный доход в размере 6,2 млн тенге.
С санкции суда в целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 млн тенге.
В числе активов 11 автомашин, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 млн тенге.
Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240028-11-avto-2-kvartiry-zemelnyy-uchastok-imushchestvo-na-181-mln-tenge-arestovali-v-oblasti-abay/