11 авто, 2 квартиры, земельный участок: имущество на 181 млн тенге арестовали в области Абай

Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года в Семее занимались без соответствующей лицензии добычей песка и его реализацией, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в результате подозреваемыми было незаконно добыто более 68 тыс. тонн песка, государству причинен ущерб на сумму 272 млн тенге.

"В дальнейшем реализация песка в адрес заводов-производителей строительных материалов осуществлялась через ИП с использованием поддельных сертификатов соответствия.

Преступный доход от реализации составил более 150 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

По данным АФМ, часть из этих денежных средств подозреваемые направили на приобретение фронтального погрузчика и извлекли дополнительный доход в размере 6,2 млн тенге.

С санкции суда в целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 млн тенге.

В числе активов 11 автомашин, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 млн тенге.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта.

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