Реальный срок получил казахстанец за разглашение семейной тайны
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Прокуратура Северо-Казахстанской области добилась реального приговора мужчине, который распространил сведения о семейной тайне своей знакомой, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщает надзорный орган, Айыртауским районным судом казахстанец осужден к 4 годам лишения свободы за преступление против конституционных прав и свобод человека.
"Судом установлено, что виновное лицо, совершив у ранее знакомой "К" хищение мобильного телефона, умышленно распространил через мессенджер среди общих знакомых содержащиеся в нем сведения о её частной жизни, составляющие личную и семейную тайну. Приговор вступил в законную силу", - отмечается в сообщении. .
В ведомстве разъяснили, что за распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения иных персональных данных, предусмотрена уголовная ответственность по части 4 статьи 147 УК РК.
Санкция данной статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
При этом, за распространение таких сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в масс-медиа, сетях телекоммуникаций или на онлайн-платформах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
В ведомстве также напомнили, что в соответствии со статей 18 Конституции Республики Казахстан каждому гражданину гарантировано право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Реализацию этого права органы прокуратуры держат на особом контроле.
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Отметим, что личные данные, включая интимные фото или видео, могут оказаться в руках третьих лиц. А у жертв могут вымогать деньги, угрожая их публикацией. Какое наказание грозит вымогателям, мы писали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2239653-realnyy-srok-poluchil-kazahstanec-za-razglashenie-semeynoy-tayny/