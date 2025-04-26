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Реальный срок получил казахстанец за разглашение семейной тайны

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На мужчину надевают наручники
Наручники. Иллюстративное фото: Kirk Marsh/Getty Images

Прокуратура Северо-Казахстанской области добилась реального приговора мужчине, который распространил сведения о семейной тайне своей знакомой, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает надзорный орган, Айыртауским районным судом казахстанец осужден к 4 годам лишения свободы за преступление против конституционных прав и свобод человека.

"Судом установлено, что виновное лицо, совершив у ранее знакомой "К" хищение мобильного телефона, умышленно распространил через мессенджер среди общих знакомых содержащиеся в нем сведения о её частной жизни, составляющие личную и семейную тайну. Приговор вступил в законную силу", - отмечается в сообщении. .

В ведомстве разъяснили, что за распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения иных персональных данных, предусмотрена уголовная ответственность по части 4 статьи 147 УК РК.

Санкция данной статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

При этом, за распространение таких сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в масс-медиа, сетях телекоммуникаций или на онлайн-платформах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии со статей 18 Конституции Республики Казахстан каждому гражданину гарантировано право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Реализацию этого права органы прокуратуры держат на особом контроле.

Ранее в Шымкенте вынесли приговор мужчине, который через WhatsApp отправлял сообщения своей знакомой. Его осудили к 8 годам лишения свободы.

До этого другого казахстанца приговорили к лишению свободы за распространение обнаженных фотографий бывшей девушки в социальных сетях без ее разрешения.

А жительница Западно-Казахстанской области из-за ревности распространила интимное фото супруга.

Житель Уральска распространил интимные фотографии бывшей жены - он отправил их ее отцу, а также в группу в WhatsApp. За это мужчину наказали лишением свободы.

Отметим, что личные данные, включая интимные фото или видео, могут оказаться в руках третьих лиц. А у жертв могут вымогать деньги, угрожая их публикацией. Какое наказание грозит вымогателям, мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2239653-realnyy-srok-poluchil-kazahstanec-za-razglashenie-semeynoy-tayny/