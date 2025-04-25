Мужчину застрелили после его победы в драке в Алматинской области

Шесть человек признали виновными в убийстве и покушении на убийство в Қонаеве летом прошлого года. Их приговорили к длительным срокам, передает NUR.KZ со ссылкой на Алматинский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении шестерых подсудимых об умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений (п.7,9 ч.2 ст.99; ч.3 ст.24 - п.1,7,9 ч.2 ст.99 УК), рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области.

Суд установил, что в июне 2024 года в зоне отдыха в Қонаеве между двумя подсудимыми и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку. Потерпевший одержал верх.

После этого, по версии следствия, у подсудимых возник преступный умысел на убийство. Для реализации задуманного они привлекли еще четверых участников.

"Тем же вечером у ЦОНа на ул. Қонаева они совершили несколько выстрелов в сторону потерпевшего, который впоследствии скончался по дороге в больницу. Его друг получил ранения, но остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи", - говорится в сообщении суда.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у подсудимых малолетних детей и отсутствие судимостей. Отягчающим обстоятельством признали использование огнестрельного оружия.

Суд признал всех подсудимых виновными. С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств двум подсудимым назначили по 19 лет лишения свободы, остальным четырем - по 17 лет.

Один из них также был признан виновным по ст.422 УК (Подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу) и приговорен к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы.

Отметим, что по п.7, 9 ч.2 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Напомним, в июне прошлого года в Сети появилась информация о перестрелке в Қонаеве, в результате которой скончался молодой человек 2003 года рождения. Тогда сообщалось, что подозреваемые 1995 и 1997 годов рождения разыскиваются.