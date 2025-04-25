Экс-главу резервата "Ертіс орманы" отправили в колонию на 12 лет

В Павлодаре экс-главу резервата "Ертіс орманы" осудили за получение взяток за незаконную вырубку и реализацию леса предпринимателям. На скамье подсудимых оказались еще 4 человека, передает "Ирбис TV".

Уголовное дело в суде рассмотрели по нескольким статьям, в частности, по фактам взяточничества, хищения леса, создания и участия в организованной преступной группе. Самый большой срок назначили бывшему главе резервата.

"На основании ст.58 ч.3 УК путем частичного сложения наказания окончательно к отбытию назначить 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - огласил приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

Еще трое бывших сотрудников получили по 10 лет лишения свободы. 3 года колонии назначили 58-летнему мужчине, которого суд посчитал пособником. Его взяли под стражу в зале суда.

Также у фигурантов дела конфисковали имущество, в основном автомобили. В списке Toyota Land Cruiser Prado 200, "Нива", Chevrolet Cobalt, "КамАЗ".

Кроме того, осужденных обязали выплатить материальный ущерб на сумму 120 миллионов тенге. Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале 2024 года сотрудники Антикоррупционной службы по Павлодарской области задержали руководителя государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы".

По версии следствия, он организовал преступную схему получения взяток за незаконную вырубку и реализацию делового леса предпринимателям. Также началось досудебное расследование в отношении пяти бухгалтеров резервата.

В июле прошлого года досудебное расследование завершили. Как заявили в Антикоре, ОПГ во главе с гендиректором "Ертіс орманы" путем незаконной реализации деловой древесины под видом технологических и топливных дров похитила лес на сумму около 153 млн тенге.